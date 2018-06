Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Politiei Judetene Sibiu au anuntat marti dupa-amiaza ca doua autoutilitare s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu - Orastie, in dreptul localitatii Aciliu, pe sensul catre Sibiu. "Posibil pe fondul neatentiei in conducere, soferul unei autoutilitare a intrat in coliziune cu alta autoutilitara…

- Un barbat a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav, marti, in urma impactului dintre doua autoutilitare, pe Autostrada Sibiu – Deva, in zona viaductului de la Aciliu, judetul Sibiu, un elicopter SMURD fiind solicitat pentru una dintre victime, care este inconstienta.

- O masina cu patru tineri s-a scufundat in lacul Ghioroc. O fata a murit, alta e resuscitata. O mașina in care se aflau patru tineri, doi baieți și doua fete a plonjat duminica seara in lacul Ghioroc, din Arad. Masina, un BMW seria 3, era condusa de una dintre fete, care a pierdut controlul volanului,…

- Tragedie in județul Timiș, pe șoseaua care leaga Timișoara de Cenad. O femeie de 29 de ani a murit, dupa ce a ieșit in decor cu mașina, iar alte doua pasagere, o fata de 12 ani și alta de 17, au ajuns la spital. Adolescenta de 17 ani iși serba ziua de naștere. Din primele informații transmise de reprezentanții…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Galati. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25, in localitatea Sendreni, judetul Galati, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme care au intrat in coliziune…

- Tragedie pe DN 7, în zona comunei Milcoiu, din judetul Vâlcea. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului nimicitor un copilas de doi ani a murit si trei alte persoane sunt în stare grava, potrivit

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- O pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulate, la Miami, SUA și ar fi vorba de mai multe victime. Echipele de intervenție au venit la fața locului și acorda ajutoare celor prinși de balustrada. Aceștia nu au anunțat, deocamdata, cate victime sunt. Miami e unul dintre orașele unde traiesc foarte…