- Un tanar de 23 de ani a decedat dupa ce a cazut de la etajul 13 al unui bloc de pe strada Ion Creanga din Capitala.Potrivit martorilor, barbatul este casatorit si are un copil de 3 ani, iar in sectorul Buiucani se afla in vizita la cineva apropiat.

- Un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani a murit, marti, dupa ce a cazut in gol de la etajul 9 al unui bloc din municipiul Bistrita, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru...

- Un barbat de 64 de ani, care era internat in Spitalul municipal "dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara, a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul cinci al unitatii medicale, a informat...

- Un barbat de 64 de ani, care era internat in Spitalul municipal "dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara, a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul cinci al unitatii medicale, a informat sambata Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Hunedoara. "In urma impactului cu solul, la scurt timp,…

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia. Anunțul a fost facut de Paula Cochera purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). „O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata nu…

- Un barbat a murit iar patru pompieri au suferit leziuni minore intr un incendiu izbucnit sambata dupa amiaza la Trump Tower din New York din motive inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de agentia EFE, preluat de Agerpres. Seful pompierilor din oras, Daniel Nigro, le declarase anterior…