- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean si cei ai Inspectoratului Scolar Judetean Iasi au initiat anchete in cazul unei fetite de 8 ani, care a decedat la Spitalul de Neurochirurgie, unde a fost internata dupa ce a cazut pe scarile Liceului special ‘Moldova’ din Targu Frumos. Fata era nevazatoare…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) si cei ai Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) au demarat anchete dupa ce o fetita in varsta de 8 ani a decedat la Spitalul de Neurochirurgie, unde a fost internata dupa ce a cazut pe scarile Liceului special "Moldova" din Targu Frumos. Fata…

