Tragedie la Poienarii Burchii: doi bărbaţi au decedat în urma unui accident rutier Ieri, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, doua echipaje SMURD si o ambulanta de terapie intensiva au fost concentrate in comuna Poienarii Burchii, in satul Carbunari, pentru acordarea de prim ajutor si asigurarea masurilor specifice in cazul unui accident rutier. Potrivit reprezentantilor pompierilor prahoveni, doua autoturisme au intrat in coliziune, iar trei persoane – dintre care una in stare de inconstienta – au ramas incarcerate. Doua dintre ele – un barbat in varsta de 23 de ani si un altul de 43 de ani – au fost declarate decedate, iar cealalta persoana, un tanar,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

