- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- UPDATE: Pilotul autoturismului a fost gasit decedat. Copilotul este in viața. ——————— O mașina care participa la competiția off-road desfașurata in acest weekend la Slanic Moldova s-a rasturnat in raul Oituz, undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil,…

- Tragedie imensa. Un tanar a murit chiar de ziua lui, dupa ce s-a rasturnat cu mașina 150 de metri intr-o prapastie.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat…

- Tragedie fara margini in Bihor, dupa ce cinci tineri s-au rasturnat cu mașina pe camp. Accidentul infiorator s-a produs marți seara, in Bihor, pe drumul judetean 795, in localitatea Tinca. Din nefericire, unul din cei cinci tineri a decedat pe loc, din cauza impactului puternic. Iata cum s-a intamplat…

- 3 tineri, cu varste cuprinse in 23 si 30 de ani au decedat noaptea trecuta, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile. Accidentul s-a produs in localitatea Poiana Stampei din judetul Suceava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/16-mai-ora-8-A-Galeata.mp3…

- F. T. Este greu sa scrii si, mai ales, sa tragi vreo concluzie despre ce s-a intamplat in noaptea de luni spre marti la Cocorastii Colt! Este greu, fiindca un om a murit! Tocmai de aceea amintim doar ceea ce scriu reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova intr-un comunicat de…

- Este vestea trista a zilei! Trei oameni au murit pe loc, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intre localitațile Glodeanu Siliștea și Carligu Mic, din județul Buzau. Potrivit primelor informații, șoferul a scapat cu viața.