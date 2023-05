Tragedie în Vaslui: un bărbat a fost ucis de mașina pe care o repara. Vehiculul a căzut peste el O tragedie a avut loc in debutul acestei saptamani in Vaslui. Un barbat a fost ucis de mașina pe care o repara. Vehiculul a cazut cu toata greutatea peste acesta, iar șansele de supraviețuire au fost minime. Caz tragic in Vaslui: un barbat a fost ucis de mașina la care lucra. Vehiculul a cazut peste el Nenorocirea a avut loc in comuna vasluiana Ivanești. Acolo, un barbat de 43 de ani din Iezerel incerca sa repare o mașina. Din pacate, vehiculul nu a fost asigurat și a cazut peste cetațean. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de la Ambulanța. Barbatul, care suferise mai multe leziuni in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

