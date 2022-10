Tragedie în Turcia | Președintele Erdogan: 'Astfel de accidente vor fi întotdeauna' Președintele Turciei a fost criticat pentru ca a legat moartea a 41 de mineri intr-o explozie de "destin", afirmand ca astfel de accidente "vor fi intotdeauna", informeaza bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Tragedie in Turcia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEin

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii din Turcia, Fahrettin Koca, a declarat ca 22 de persoane si-au pierdut viata intr-o explozie produsa intr-o mina de carbune din Amasra, oras de pe coastele Marii Negre, in provincia Bartin, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O explozie a unei mine de carbune despre care se crede ca ar fi cauzata de un transformator din provincia Bartin din nordul Turciei a prins 49 de muncitori sub pamant, a declarat guvernatorul Nurtac Arslan, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a propus ieri omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea in Turcia a unui centru de distribuție pentru exportul gazelor rusești catre Europa, anunța RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doua femei au fost ucise si alte 11 persoane au primit tratament la spital in urma prabusirii unui pod pietonal joi langa orasul Cacak din Serbia, a informat agentia de presa de stat Tanjug, preluata de DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-ar putea adresa unor țari precum Rusia daca SUA nu iși respecta angajamentul de a livra avioane de lupta F-16, a afirmat liderul turc potrivit thedefensepost.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autocarul cu 47 de pasageri s-a rostogolit intr-o prapastie, in localitatea Tahtakopru Mahallesi Kocayayla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Sambata tragica pe soselele din Turcia: cel putin 34 de persoane au murit si alte aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere care au avut loc la cateva ore distanta in sud-estul tarii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Finlanda urmeaza sa gazduiasca in august o reuniune cu Suedia si Turcia, conasacrata Memorandumului semnat de cele trei tari in vederea deschiderii accesului celor doua tari nordice in NATO, in pofida unei opozitii initaile a Ankarei, a anuntat ministrul finlandez de Externe Pekka Haavisto, relateaza…