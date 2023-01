Tragedie in Timiș. Bunic împușcat în cap de nepot, cu arma de vânătoare Tragedia s-a intamplat in localitatea Jdioara, nu departe de Lugoj. Nepotul in varsta de 30 de ani manuia o arma de vanatoare artizanala in casa, iar la un moment dat aceasta s-a descarcat accidental, iar glonțul l-a nimerit pe bunic direct in cap, potrivit Opinia Timișoarei.Batranul de 86 de ani s-a prabușit la pamant și, in ciuda intervenției rapide a medicilor SMURD, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Criminaliștii au inceput verificarile și incearca sa stabileasca exact condițiile in care s-a petrecut nenorocirea. Arma artizanala se pare ca fusese facuta chiar de catre nepotul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in a doua zi a anului, intr-o localitate din județul Timiș. Un barbat in varsta de 50 de ani a sfarșit in condiții inspaimantatoare, dupa ce ar fi fost impușcat accidental. Din primele informații, nenorocirea s-a produs in timpul unei partide de vanatoare neautorizate. Alerta s-a dat luni,…

- Un barbat de 50 de ani, care se afla la o partida de vanatoare cu un alt barbat, in varsta de 56 de ani, a fost impuscat mortal de acesta din urma. Politistii au constatat ca cei doi nu aveau permis de port arma. A fost intocmit dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ca si la alte „partide” de acest gen cineva plateste pretul. S-a intamplat luni dimineata in judetul Timis. La data de 2 ianuarie, polițiștii Secției 6 Rurale Gavojdia au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Crivina, din județul Timiș, un barbat ar fi fost…

- Tesla, scapata de sub control, a lovit mortal doua persoane si a ranit inca trei. Tragedia s-a produs in orașul chinez Chaozhou. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Atentie, urmeaza imagini care va pot afecta emotional.

- O tragedie a avut loc sambata, la vanatoare, in judetul Vrancea. Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen. Tanarului i s-au aplicat manevre de resuscitare, dar medicii nu au mai reușit sa-l salveze. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a intamplat incidentul. La ora…

- Un bucureștean in varsta de 36 de ani care se afla o partida de vanatoare impreuna cu alte doua persoane in județul Vrancea, s-a impușcat din greșeala, in abdomen. Tragedia s-a produs pe raza comunei Andreiașu de Jos, sat Butucoasa, județul Vrancea. Cele doua persoane care se aflau la vanatoare cu barbatul…

- Tragedie imensa in comuna Lupac, Caraș-Severin, acolo unde un tanar de 19 ani s-ar fi impușcat cu o arma de vanatoare deținuta legal de un membru din familia sa. Tanarul a fost gasit fara suflare un un unchi, moment in care au fost solicitate organele de poliție. Ce s-a gasit langa trupul neinsuflețit…

- Tragedia a avut loc duminica dimineața, in comuna Lupac, judetul Caras-Severin. Tanarul s-a impușcat in cap cu o arma de vanatoare ce aparține unui membru al familiei, potrivit site-ul local Caon . „In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca tanarul de 19 ani, din comuna Lupac,…