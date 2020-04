Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca avocata Iuliana Steriu s-a stins din viața i-a indoliat pe familia și colegii din Prahova, șocandu-i pe toți cei care au cunoscut-o ( VEZI DETALII ). Femeia a murit duminica, la Spitalul Județean din Ploiești, avand diagnosticul de meningoencefalita. Decesul ar fi survenit, insa, dupa ce cateva…

- Fostul mare rabin al Israelului Eliyahu Bakshi-Doron a murit duminica din cauza unei infectii cu noul coronavirus, a anuntat spitalul Shaare Zedek din Ierusalim, noteaza AFP.Nascut la Ierusalim in 1941, el a fost mare rabin al orasului port Haifa (nord) timp de 18 ani inainte de a fi ales…

- Sabin Ciurca, tanarul de 25 de ani ca a murit, saptamana trecuta, la Spitalul Municipal Campina, dupa ce a fost plimbat in tot județul și nimeni nu și-a asumat efectuarea unei intervenții chirurgicale, acesta fiind suspectat ca ar fi infectat cu Covid-19, a murit din cauza unei pancreatite acute necrotico-purulente.…

- „Cu o saptamana inainte abia avusese cununia civila. I-am facut certificatul de casatorie, iar acum trebuie sa ii fac certificatul de deces” Un tanar de 25 de ani din Prahova a murit cu zile, dupa ce a fost plimbat intre patru spitale.

- Șeful DSP Prahova, dr. Bogdan Nica, a anunțat ca vor fi demarate anchete la toate cele patru spitale de pe traseul parcurs de tanarul de 25 de ani, din Gura Vitioarei, care s-a stins din viața dupa o saptamana de chin.

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași, 21 la Caraș-Severin, 12 la Constanța,…

- Doi frati in varsta de doua luni au murit, joi, primul deces - al baiatului - avand loc la locuinta familiei din localitatea Apata, judetul Brasov. Fetita a fost dusa ulterior la Spitalul de Copii Brasov, unde a murit la scurt timp. Politistii au deschis un dosar penal, stabilind ca gemenii fusesera…

- Un tanar de 20 de ani si-a pierdut viata dupa ce caruta in care se afla s-a rasturnat peste el. Tragedia s-a produs intr-o padure din localitatea Bobolia. "Astazi, in jurul orelor 16:00, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, intr-o padure de pe raza localitații Bobolia, din comuna…