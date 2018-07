Tragedie în Nepal: Cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa Cele mai multe victime au fost inregistrate in regiunile din centrul si vestul Nepalului, a precizat Banshiraj Acharya, secretar de stat adjunct in Ministerul de Interne.



O femeie in varsta de 22 de ani, fiica ei si un vecin au murit dupa ce locuinta lor s-a prabusit luni in districtul montan Rolpa. Trei persoane, inclusiv un baiat de cinci ani, au fost luati de apele umflate ale unui rau din districtul Banke tot in cursul zilei de luni. Alti 11 oameni din diverse regiuni ale tarii au fost ucisi de alunecari de teren si inundatii in ultimele doua zile, a precizat Banshiraj Acharya.



"De… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au murit si alte trei sunt date disparute dupa ce ploile musonice, deosebit de abundente in acest an, au provocat inundatii si alunecari de teren in mai multe regiuni din Nepal, a anuntat marti un reprezentant al Ministerului de Interne din aceasta tara, citat de DPA. Cele mai…

- Președintele american, Donald Trump spune ca acordul SUA cu Phenianul este favorabil și Chinei și l-a laudat pe Xi Jinping pentru contributia sa la organizarea summitului și semnarea acordului de denuclearizarea Coreei de Nord , scrie presa internaționala. “Incheierea unui acord este lucru mare pentru…

- "Va pot doar spune ca nu a existat o invitatie pentru noi. Inteleg ca jurnalistii au fost invitati", a afirmat oficialul american."Sigur ca salutam anuntarea planurilor de dezafectare a poligonului de teste nucleare. As merge pana la inchiderea permanenta, ireversibila, care poate fi inspectata si…

- Regimul de la Phenian nu a invitat niciun oficial american la ceremonia de dezafectare a poligonului de teste atomice de la Punggye-ri, a declarat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat al SUA, relateaza agentia de stiri Tass. "Va pot doar spune ca nu a existat…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa se intalneasca saptamana viitoare la Beijing cu presedintele chinez Xi Jinping si cu premierul Li Keqiang pentru convorbiri privind comertul, securitatea globala si drepturile omului, relateaza vineri dpa. Angela Merkel urmeaza sa viziteze China…

- In urma accidentului din șase spre șapte mai la Vulcanești, unde doua persoane, un barbat și iubita acestuia au ajuns pe patul de spital in coma, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-un camion, așa zisul Ministerul de Interne din regiune a creat o comisie speciala care va verifica…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat ca tara sa va ramane membru al acordului nuclear, daca interesele sale vor fi protejate, in ciuda faptului ca Trump a decis retragerea SUA, scrie Reuters. „Daca atingem obiectivele acordului cooperand cu celelalte membre, atunci va ramane valabil. Iesind…

- Beijingul considera ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept international si indeamna toate partile implicate sa initieze un dialog, a transmis Ministerul de Externe al Chinei, relateaza agentia