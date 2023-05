Tragedie în minivacanța de 1 Mai. Un copil de 3 ani a murit, alte 4 persoane sunt dispărute O barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat pe raul Mureș Un gratar la iarba verde pe malul raului Mureș din județul Timiș s-a transformat intr-o tragedie pentru trei familii din comuna Semlac (Arad). Dupa ce au petrecut toata ziua la gratar, 12 oameni s-au inghesuit intr-o barca sa treaca pe celalalt mal pentru a se intoarce in comuna. La un moment dat, barca a cedat. 12 oameni, printre care 6 copii au cazut in apa. Unii au reușit sa se agațe de crengile unor copaci și s-au salvat. Trei familii din comunica Semlac, județul Arad, au mers duminica sa faca un gratar pe malul raului Mureș,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

