Stiri pe aceeasi tema

- Medicul echipei franceze de fotbal Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, a confirmat clubul, duminica, potrivit agentiilor internationale de presa. ''Devastat, (clubul) Reims il plange pe Bernard Gonzalez. Nu numai clubul, dar si sute de barbati…

- “Stade de Reims il plange in aceasta duminica pe doctorul Bernard Gonzalez”, se mentioneaza pe site-ul oficial al clubului francez. Primarul orasului Reims, Arnaud Robinet, a declarat ca a fost informat de subprefectul din Marne in privinta sinuciderii doctorului Gonzalez. “El mi-a spus si ca doctorul…

- Medicul echipei Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis la varsta de 60 de ani, el mentionand intr-o scrisoare de adio ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, relateaza AFP.“Stade de Reims il plange in aceasta duminica pe doctorul Bernard Gonzalez”, se mentioneaza pe site-ul oficial al clubului…

- Medicul formatiei Reims, Bernard Gonzalez, s-a sinucis dupa ce-a fost depistat pozitiv cu coronavirus.El ar fi lasat si o scrisoare in care isi explica gestul socant, insa continutul nu a fost publicat."Transmis condoleante parintilor, sotiei sale si familie. E o victima colaterala a Covid-19 pentru…

- Bernard Gonzalez, 60 de ani, medicul lui Reims, s-a sinucis dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Șoc in lumea sportului francez. Medicul unei echipe din Ligue 1 s-a sinucis dupa ce a aflat ca este infectat cu COVID-19. Potrivit Le Parisien, Bernard Gonzalez, care lucra pentru Reims, a lasat un…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

- Medicul ieșean infectat cu noul coronavirus a fost in spital cu 4 zile inainte de a veni confirmarea. Potrivit anchetei epidemiologice, el a fost vazut pe camerele de supraveghere stand de vorba cu 9 cadre medicale, insa nu s-a apropiat la mai puțin de 1,5 metri de niciuna dintre persoane.

- A dat foc in mașinii in care se afla el și toți membrii familiei sale, adica soția și trei copii. Ulterior, sportivul s-a injunghiat mortal cu un cuțit. E vorba de Rowan Baxter, in varsta de 42 de an, jucator australian cu o cariera admirabila, iubit de oameni, cu o familie care parea intruparea…