Calamitate naturala in Columbia! Zeci de morți și de raniți dupa o alunecare de teren produsa pe o autostrada. Cel putin 34 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unei alunecari de teren. Alunecarea de teren, care a avut loc vineri dupa-amiaza, a acoperit o sosea care leaga orasele Quibdo […]