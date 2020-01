Tragedie, miercuri seara, in localitatea dambovițeana Patroaia. O minora de 10 ani a fost transportata in stare grava la spital dupa ce a fost gasita inconștienta, in casa, de parinți. Parinții spun ca fata a acuzat dureri de cap și ar fi luat analgezice, dupa care i s-a facut rau.