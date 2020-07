Tragedie în Ialomiţa. O persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în urma unui accident cumplit Accidentul s-a petrecu pe DJ 201, in localitatea Sintesti. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita, un microbuz in care se aflau patru persoane, respectiv trei pasagere si soferul, si un autoturism s-au ciocnit pe DJ 201 intre Cosereni si Boranesti, la Sintesti. In urma impactului, soferul autoturismului, un tanar de 20 de ani, a fost grav ranit. Acesta a ramas prins intre fiarele contorsionate ale masinii, fiind scos de echipele de la descarcerare in stare de inconstienta si stop cardio-respirator. Victima a decedat in urma traumatismelor… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru oameni au fost raniți, iar unul a decedat intr-un accident rutier care s-a produs, luni dimineata, pe DJ 201, in localitatea Sintesti si in care a fost implicat si un microbuz de transport persoane, conform Agerpres.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Imagini cutremuratoare. Accident cumplit: O persoana a murit, iar alte trei sunt ranite grav.foto Un accident grav s-a petrecut, sambata, in judetul Caras Severin. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate O persoana…

- Doi barbați și-au pierdut viața in urma unui accident care a avut loc marți seara, pe DN2, la ieșirea din Urziceni, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița. Marți seara, in...

- Un barbat de 67 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident care a avut loc marți seara, pe DN2, la ieșirea din Urziceni, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița, anunța MEDIAFAX.

- O femeie in varsta de 83 de ani a murit, marti, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, conform Agerpres.Pompierii au intervenit in satul Oantu, comuna Pangarati, in urma unui apel la 112 care anunta ca o casa a luat foc."Pompierii…

- Accidentul s-a petrecut pe DN2 E85, in afara localitații Slobozia Bradului. Soferul autoturismului se deplasa pe direcția Buzau-Focșani, cand, la un moment dat a pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila, s-a rasturnat in șanțul de pe marginea sensului opus de mers. In urma…

- O persoana inecata a fost zarita in lacul Tabacarie din Constanta, in zona Lake View-Pescarie. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru aducerea ei la mal. O alta persoana a fost gasita inecata intre stabilopozii plajei Trei Papuci.