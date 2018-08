Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP preluata de Agerpres. Numarul victimelor a crescut la 23 de morti…

- Conducatorul auto din Italia care a provocat vineri seara un accident rutier pe raza localitatii Berheci, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor sase, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit…

- Trei persoane au murit, iar alte patru au fost ranite, joi, intr-un accident produs in incinta hidrocentralei Una Kostela, situata in Bosnia-Hertegovina, anunta autoritatile bosniace, conform mediafax. O scurgere de gaze a avut loc in incinta hidrocentralei, a comunicat operatorul complexului,…

- Seful politiei, Michael Harrison, a declarat in fata reporterilor ca cei doi suspecti ar fi avut o pusca si un pistol. Ei au tras la intamplare in multime si au lovit zece persoane. Politia a gasit trei victime, doi barbati si o femeie, care au murit pe loc. Alte sapte persoane ranite, cinci barbati…

- Cel putin 47 de oameni au murit, iar 11 au fost raniti, dupa ce un autobuz s-a prabusit intr-o prapastie in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Vehiculul era supraaglomerat. Deocamdata, nu se cunosc cauzele accidentului. Autobuzul era supraincarcat, avand peste 50 de pasageri la bord – majoritatea…

- Cumplit accident de circulație in Marea Britanie. Doi oameni au decedat și alți 18 sunt grav raniți in urma unui accident care a avut loc marti in comitatul Cambridgeshire din estul Marii Britanii, in urma ciocnirii dintre un autobuz si un camion, a precizat politia britanica, informeaza...

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino - Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti, informeaza news.ro.Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere…

- Tragedie in apropiere de orasul Torino din Italia, unde un tren de pasageri a deraiat dupa ce a lovit in plin un camion blocat la o trecere peste calea ferata. Cel putin doi oameni au murit si 20 au fost raniti. In urma accidentului, locomotiva si trei vagoane s-au rasturnat.