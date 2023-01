Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Munca din Constanta, Marian Becheanu, a declarat pentru News.ro, ca evenimentul a avut loc sambata seara, in timp ce erau facute manevre ale unor garnituri de vagoane pentru a fi incarcate cu produs petrolier. “S-a produs evenimeentul in timpul efectuarii…

- Un tanar de 20 de ani din Navodari a murit, sambata, 14 ianuarie, intr-un accident de munca in incinta Rompetrol, pe o rampa automata operata de Midia Marine Terminal, informeaza agenția News.ro . Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care…

- Un lift de la cea mai mare unitate medicala din Braila, in care se aflau șapte oameni, s-a blocat joi dupa-amiaza, apoi s-a prabușit de la etajul 3 la subsol, informeaza TVR. Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza, intr-unul din cele doua lifturi ale spitalului. In interior se aflau liftiera, un pacient…

- Procurorii arata ca soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice conform buletinului de analiza toxicologica cu nr. 859 860 din data de 14.06.2022 emis de SJML Constanta alcoolemie de 2,43 g l alcool pur in sange pentru prima proba recoltata la ora 09.30 si2,23 g l alcool pur in sange pentru a…

- O tanara de 36 de ani a fost gasita moarta, in noaptea de joi spre vineri, in locuinta sa din Navodari, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Autoritatile au fost alertate dupa ce femeia nu a mai putut fi contactata de cateva zile. Fii la curent cu cele mai…

