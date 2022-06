Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie fara margini a avut loc in Giurgiu. Un baiat in varsta de 17 ani a murit, in aceasta dupa-amiaza, in timp ce se scalda in canalul Plantelor de la marginea orasului. Adolescentul se afla cu prietenii.

- Un accident teribil a avut loc, luni seara, in Lețcani, acolo unde un tanar de 18 ani și-a pierdut viața, fiind gasit carbonizat. In autoturismul cu pricina se aflau alte doua persoane, care din fericire, au fost salvate la timp. Intregul eveniment a fost filmat de catre un TIR care circula pe drum…

- Salvatorii de la ISU Dobrogea intervin duminica in Medgidia, unde o femeie a cazut in canalul Dunare-Marea Neagra. La fața locului se intervine și cu un elicopter SMURD, potrivit publicației locale Replica Online . Din primele informații, aceasta ar fi cazut din dreptul salii de sport din oraș. La fața…

- Necazurile se țin lanț in toata lumea, iar ca și cum nu ar fi de ajuns razboiul care are loc in țara vecina, Romania se confrunta și cu tragedii naționale, printre care sinucideri, crime, accidente și alte evenimente teribile. Un eveniment șocant a avut loc, luni dupa-amiaza, la un liceu din Botoșani,…

- Alex și Loredana au avut parte de o moarte cumplita. Sfarșit tragic pentru un aradean de 19 ani, care a ars de viu dupa ce mașina in care se afla a lovit un copac. In mașina cuprinsa de flacari se afla și iubita sa, de 45 de ani, care a avut parte de același sfarșit. Potrivit celor e la glsa.ro , accidentul…

- Un tânar de 32 de ani a decedat la spital dupa ce a fost batut cu bestialitate de trei indivizi. Încaierarea a avut loc în seara de 22 februarie, într-o localitate din raionul Hâncești, transmite TV8.md. Barbatul s-a stins trei saptamâni mai târziu,…

- Tragedie intr-o familie din Lunca Ilvei. Un adolescent de 16 ani a fost gasit inconștient in curtea casei sale. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut sa-l salveze pe baiat, fiind nevoiți sa declare decesul. Incidentul s-a produs in urma cu puțin timp, in Lunca Ilvei. Adolescentul de 16 ani a…

