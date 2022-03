Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani a decedat marti dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita si proiectata intr-un copac de un alt vehicul, condus de un sofer in varsta de 70 de ani, in zona Fantanii Miorita, din Bucuresti "In jurul orei 05:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea…

- Un tanar de 21 de ani a decedat marti dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita si proiectata intr-un copac de un alt vehicul, condus de un sofer in varsta de 70 de ani, in zona Fantanii Miorita, din Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tragedie la Dinamo! Un jucator de polo de la echipa din „Ștefan cel Mare” a decedat in timpul duelului cu Rapid București, scrie ProSport.ro . Conform informațiilor aparut, sportivului i s-a facut rau și a ieșit la marginea terenului. Dupa ce s-a așezat pe banca și-a pierdut cunoștința, iar intervenția…

- Un subofițer roman aflat in misiune in Kosovo a murit ieri, din cauza unor afecțiuni medicale. ”O veste trista pentru Armata Romaniei Plutonierul-adjutant Gabi-Victor Roman, aflat in misiune in Kosovo, a decedat, luni, 14 martie, din cauza unor afecțiuni medicale. In dimineața de 14 martie, subofițerul…

- O fetita de 6 ani a fost lovita de o masina, in Petrosani, in timp ce se deplasa cu mama ei pe trotuar, cercetarile aratand ca soferului, un tanar de 29 de ani, i s-a facut rau la volan, dupa care a decedat, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. „Politistii ajunsi la…

- Potrivit informațiilor PresaSM, un tanar, in varsta de 26 de ani, din Negrești-Oaș, aflat la volanul unui Mercedes, inmatriculat in Franța, a tractat trei persoane pe un colac tubby și o camera auto, respectiv un barbat, in varsta de 35 de ani, și doua femei, ambele in varsta de 21 de ani. Din cauza…

- Un barbat, de 61 de ani, din Cluj, a decedat duminica seara, in Muntii Fagaras, dupa ce a cazut de la 450 de metri de sub Saua Capra, fara sa aiba casca de protectie, a declarat seful Salvamont Sibiu, Dan Popescu. Fiul victimei si inca un tanar de 21 de ani, care il insoteau pe turistul care a decedat,…