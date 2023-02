Tragedie în Brăila. O mamă și copila de 6 ani, moarte într-un grav accident cauzat de un șofer începător O tragedie rutiera a avut loc, vineri seara, pe drumul județean 203 din comuna Ulmu, județul Braila. Doua mașini au intrat intr-o coliziune frontala și extrem de violenta . Trei dintre cele patru persoane aflate la bordul vehiculelor au decedat. Accident cu trei morți in Braila. Un șofer incepator a intrat intr-o mașina in care se aflau o mama și copila ei de 6 ani Din informațiile oferite de Poliție rezulta ca un tanar de 21 de ani, din localitatea Vultureni, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. De notat ca șoseaua era acoperita cu gheața, iar pe margine erau porțiuni de zapada. Din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

