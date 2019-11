Stiri pe aceeasi tema

- In intreaga Albanie, oamenii ar fi trebuit sa sarbatoreasca ziua nationala, dar sarbatoarea s-a transformat in doliu. Pe fetele albanezilor se citeste suferinta, teama, dar si incertitudinea zilei de maine. Locuitorii din Durres sunt la limita disperarii. Au ajuns sa stea de mai bine de 48…

- UPDATE – In Albania, creste bilantul deceselor, dupa seria de cutremure de acum doua zile, unul dintre ele cu magnitudinea 6,4 pe Richter resimtit la sute de kilometri distanta in Balcani. Potrivit ultimelor informatii date publicitatii de autoritati, preluate de France Presse, 40 de oameni au murit.…

- Echipele de intervenție care cauta supraviețuitori in cladirile prabușite dupa cutremurul produs marți dimineața in Albania au gasit alte zece cadavre. Autoritațile albaneze precizeaza ca astfel bilanțul victimelor a ajuns la 40, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.Ministerul Apararii din Albania…

- In Albania, creste bilantul deceselor, dupa seria de cutremure În Albania, creste bilantul deceselor, dupa seria de cutremure de acum doua zile, unul dintre ele cu magnitudinea 6,4 pe Richter resimtit la sute de kilometri distanta în Balcani. Potrivit ultimelor informatii date…

- Dupa cutremurul puternic care a lovit Albania, marți dimineața, echipele de salvare continua operațiunile de cautare a supraviețuitorilor sub daramaturile cladirilor prabușite. Bilanțul a ajuns la 29 de morți și peste 650 de raniți, potrivit presei albaneze. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a…

- In urma cutremurului de magnitidinea 6,4 de marti, care a avut loc inainte de zori - cel mai puternic seism in aceasta tara din Balcani de mai multe decenii -, cladiri s-au surpat ca niste castele de carti, prinzand victime sub munti de moloz. Potrivit unui ultim bilant anuntat de Ministerul albanez…

- Salvatori albanezi cautau supravietuitori intre daramaturi marti, dupa cel mai puternic cutremur din ultimele decenii in aceasta tara din Balcani, soldat cu cel putin 13 morti si sute de raniti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Imobile s-au surpat ca niste castele de carti din cauza violentei…

Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,3 grade s-a produs marți dimineața in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala țarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM).