Stiri pe aceeasi tema

- Cristina, o asistenta in varsta de 34 de ani, infectata cu COVID, a murit la spitalul de Urgența Baia Mare. O femeie in varsta de doar 34 de ani a murit la o zi dupa ce fetița pe care o nascuse prematur a decedat. Baimareanca, asistenta medicala, nu era vaccinata și a fost confirmata pozitiv […] Source

- Angajatul unei benzinarii din Germania, in varsta de doar 20 de ani, a fost impuscat in cap de un client nervos ca i-a cerut sa poarte masca.Crima s-a petrecut in cursul zilei de sambata in orasul Idar-Oberstein. Potrivit raportului politiei, citat de Bild, un barbat in varsta de 49 de ani ar fi autorul…

- Copiii cu varsta mai mica de 12 ani ar trebui sa fie scutiti de prezentarea certificatului verde electronic in conditiile in care nu exista asemenea recomandari ale Comisiei Europene pentru aceasta categorie de varsta si pentru ca nici nu este posibila vaccinarea copiilor sub 12

- Tragedie in Romania! O fetița, in varsta de 11 ani, a pierit alaturi de bunica ei, in varsta de 77 ani, in urma unui accident provocat de o șoferița incepatoare. Cele doua au decedat la fața locului in momentul in care s-a produs impactul. Accident tragic in Dolj. O fetița și bunica ei au pierit […]…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, joi, la B1 TV, ca tinerii cu varste sub 20 de ani, in special baietii, sunt mult mai expusi riscului de a dezvolta complicatii cardiace in urma trecerii prin infectia cu SARS-CoV-2 decat in urma vaccinarii. Valeriu Gheorghița…

- Modificare la condițiile de intrare in țara: Copiii de pana la 6 ani nu vor ai intra in carantina la sosirea in țara din țari aflate pe lista de risc epidemiologic, potrivit unei noi decizii luate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Pana acum limita de varsta era de 3 ani. Totodata,…

- Ciobanul din Mureș cautat la limita dintre județele Suceava și Harghita, dupa ce a fugit de frica ursului care a ranit un alt cioban, a fost gasit mort, anunța Mediafax. Conform unor surse din Poliție, ciobanul in varsta de 26 de ani a fost gasit mort sambata dimineața, in padure. Un…

- Sorin Boje, un tanar fotbalist in varsta de 22 de ani, s-a inecat sub privirile ingrozite ale prietenilor sai, la Balastiera Apa, dupa ce a sarit in apa, de pe hidrobicicleta, fara sa stie sa inoate.Tanarul fotbalist din Seini, judetul Maramures, a mers, ieri dupa-amiaza, cu cativa prieteni, la complexul…