Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Suceava au demarat o ancheta dupa ce un elev, absolvent de clasa a VIII-a, a decedat la banchetul de absolvire, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava. Potrivit acestora, baiatul, in varsta de 14 ani, se afla in sala de evenimente a unui complex hotelier…

- Tragedie intr-o padure din Sibiu! Un barbat in varsta de 50 de ani a murit, asta dupa ce a fost strivit de un copac. La fața locului au ajuns medicii și l-au gasit pe barbat in stare de inconștiența, in stop cardio-respirator. Din nefericire, aceștia au fost nevoiți sa-i anunțe decesul.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, barbatul locuia intr-o anexa, lipita de casa parinteasca.„Vecinii sunt cei care au observat incendiul si au sunat dupa ajutor. Pana la sosirea pompierilor, parintii barbatului, de 82, respectiv 84 ani, care erau in casa,…

- „Astazi, ora 11,34, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs pe Drumul National 1G, km 44+300 m. Din primele cercetari a rezultat faptul ca, in timp ce conducea un autocamion, pe sectorul de drum mentionat, pe directia Balan – Jibou, la intersectia cu o strada laturalnica, un barbat…

- Un copil in varsta de patru ani din judetul Brasov a murit, dupa ce s-a inecat, luni dupa-amiaza, intr-un bazin in care se afla Tomoxan, un insecticid puternic folosit pentru despaducherea oilor, transmit reprezentanții IPJ Brașov.Tragedia a avut loc la o ferma din localitatea Ticusul Nou, unde copilul…

- Un copil de doi ani si parintii lui au murit, duminica, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis. „Un barbat in varsta de 38 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune…