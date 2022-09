Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pentriu o familie din Dambovița. Copilul de patru ani s-a inecat, miercuri dupa-amiaza, intr-o piscina din curtea casei, dupa ce a fost lasat o clipa nesupravegheat. Cand a vazut ca baiețul nu și-a revenit, mama copilului, aflata intr-o stare de tulburare emoționala, a plecat de acasa și este…

- Un baiat in varsta de 7 ani, din Texas, a fost gasit mort intr-o masina de spalat, joi dimineata, in jurul ore 07.20, la cateva ore dupa ce familia l-a declarat disparut, conform politiei, relateaza The New York Post.

- Un copil de 11 ani a fost gasit inecat intr o piscina din curtea unui imobil din comuna Ieud, judetul Maramures. Politistii Sectiei 2 Bogdan Voda au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca un minor s a inecat in piscina din curtea unui imobil din localitatea Ieud. Deplasati la fata locului, langa…

- Liza Dmitrieva, in varsta de patru ani, este unul dintre cei trei copii care au fost ucisi in atacul de joi de la Vinita. Copila era impreuna cu mama sa, pe strada, cand au lovit rachetele. Fetita a murit pe loc, iar mama a reusit sa supravietuiasca, insa se afla in stare foarte grava in spital.