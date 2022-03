Tragedie fără margini: a murit si fetita de 3 ani ranita in incendiul de la Vladomira In ciuda eforturilor facute de medicii de la Spitalul „Sf.Maria” din Iasi, Maria – fetita de 3 ani ranita in incendiul de la Vladomira a decedat. Anuntul a fost facut de preotul Dan Damaschin pe pagina sa de pe o retea de socializare. „Dragilor, in ciuda eforturilor facute de fiecare dintre noi și, in mod special de medicii din spital care au vegheat zi și noapte pentru ca Maria – fetița de doar 3 anișori cu arsuri de 40% pe suprafața corpului sa-și poata reveni, din pacate, corpul firav al copilei nu a mai rezistat durerii, iar micuța Maria s-a mutat alaturi de surioara ei Andreea, la Cer.Nu-mi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

