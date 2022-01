Tragedie. Doi frați, găsiți fără suflare în baie. Cine a făcut cumplita descoperire O familie din județul Suceava este greu incercata de o tragedie fara margini. Parinții a doi tineri in varsta de 19 și, respectiv, 20 de ani trec prin momente cumplite, dupa ce și-au pierdut ambii copii. Luni seara, cei doi tineri din Plopeni, județul Suceava, au fost descoperiți inconștienți in baia locuinței. Parinții ar fi […] The post Tragedie. Doi frați, gasiți fara suflare in baie. Cine a facut cumplita descoperire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Doi parinți din Suceava au avut parte de cea mai neagra zi a vieții lor, dupa ce și-au gasit ambii baieți in baie, in stare de inconștiența. Imediat, cei doi au solicitat de urgența intervenția medicilor in speranța de a-și salva copii. Din pacate, niciunul dintre adolescenți nu a avut nicio șansa.…

