Tragedie cumplita pe șosea. Moartea conduce printre noi. Un barbatul de 51 de ani a murit in urma impactului.foto Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 541, mun. Arad, jud. Arad, un autovehicul a luat foc in mers, iar șoferul a coborat sa-l stinga, moment in care a fost lovit de conducatorul unui autocamion, care nu a franat la timp. Oferta de…