Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ochiuleț, alaturi de tatal sau, Ștefan Ochiuleț, care a murit in Spitalul Județean Constanța Text publicat și pe Libertatea.ro Un tanar de 38 de ani din Constanța a povestit o tragedie trasa la indigo cu cea a femeii care a murit dupa ce a așteptat 16 ore pe holul secției de Urgența din Spitalul…

- Mai multe persoane din Constanta au format un lant uman in fata spitalului din Constanta. Constanțenii s-au adunat in semn de protes fata de decesul femeii care a fost lasata sa agonizeze 16, in holul Spitalului Județean de Urgența. Ei nu vor sa ramana nepedepsita moartea femeii in varsta de 69 de ani.…

- Medicii de la Spitalul din Constanta se apara și spun ca femeia a fost consultata la scurt timp dupa ce a ajuns cu ambulanța, de catre medicul de urgența. Acesta a cerut mai multe investigații.

- O femeie de 70 de ani din Constanta a murit pe holurile Spitalului Judetean, dupa ce a asteptat nu mai putin de 16 ore ca sa fie consultata de medicii de la Urgenta. Familia sustine ca, de dimineata pana seara, doctorii nu au bagat-o in seama. I s-ar fi facut doar niste analize si nu a primit tratament.…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, s-a declarat șocata, dupa ce a vazut la televizor știrea despre accidentul de elicopter in care a murit celebrul baschetbalist Kobe Bryant, 41 de ani.Aflata la Melbourne, unde s-a calificat, luni, in sferturi, dupa 6-34, 6-4, in optimi, cu Elise Mertens, Simona Halep…

- Un bunic de 74 de ani a facut infarct in timp ce se plimba cu nepotul intr-un parc din localitatea Gherla. Martorii au chemat ambulanța, insa aceasta a venit de la Cluj abia dupa o ora. Barbatul nu a mai putut fi salvat.

- UPDATE: DSP: Vom face verificari și la firma care a facut dezinsecția in bloc, fiind vizate inclusiv condițiile in care sunt depozitate substanțele. Trebuie verificat daca firma a anunțat locatarii, pentru ca legislația prevede anunțarea populației. UPDATE: Autoritațile organizeaza o conferința de presa…

- Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" din Constanta a avut astazi un deces in familie. Tatal sau, Grasa Ion, a murit in cursul zilei de azi, 18.11.2019. Crina Kibedi, purtatorul de cuvant al spitalului a declarat:"Colegii din cadrul conducerii Spitalului Clinic Judetean…