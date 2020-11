Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani a fost accidentat mortal, vineri seara, pe o trecere de pietoni din orasul Mioveni, fiind lovit de un autoturism condus de un sofer de 19 ani, anunța AGERPRES. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, conducatorul auto a fost testat…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in orașul Mioveni, in apropiere de Kaufland. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Mioveni s-a stabilit ca un tanar de 19 ani, din Davidesti, care conducea un autoturism pe B-dul I. C. Bratianu, din direcția…

- Un sofer de 32 de ani a decedat, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in orasul Nasaud, iar alte doua persoane, pasageri in autoturismul condus de acesta, au fost ranite, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, informeaza Agerpres.

- Marti, politistii din cadrul Politiei Municipiului Dorohoi au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe drumul comunal DC 78, din localitatea Hiliseu Horia, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Anchetatorii au stabilit…

- Un sofer care a fost depistat conducand cu 60 de km/h peste viteza admisa in zona a fost sanctionat contraventional si cu suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile, dar ulterior politistii au descoperit ca acesta avea deja permisul suspendat din luna mai, a informat, marti, Inspectoratul…

- Un barbat de 31 ani, din Galati, s-a ales cu dosar penal, dupa ce, aflat la volan, a lovit o batrana pe trecerea de pietoni si a parasit locul accidentului, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii Biroului…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, care a incalcat un ordin de protectie, agresandu-si sotia, a fost retinut de politistii din Campulung Muscel, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, barbatul din comuna Poboru, judetul Olt,…

- Un sofer care a accidentat mortal un biciclist in localitatea Baltesti, fugind apoi de la locul faptei, este cautat de politistii prahoveni, in cauza fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, evenimentul…