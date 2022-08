Tragedie care amintește de Colectiv! Cel putin 13 oameni au murit si 40 au fost raniti in urma unui incendiu intr-un club de noapte din apropierea orasului turistic Pattaya, la sud-est de Bangkok, potrivit unui bilant al serviciilor locale de prim-ajutor, scrie AFP. Dezastrul s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri la orele 01.00 (joi, 18.00 GMT) la Mountain B, in districtul Sattahip, a declarat pentru AFP un membru al echipei de salvare a Fundatiei Sawang Rojanathammasathan. Incendiul a fost stins in jurul orei 04.00, potrivit acestei surse. O inregistrare video difuzata de echipele de salvare arata cladirea in flacari din… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

