Tragedia noptii in judetul Suceava. Un tanar a murit. Altul este grav ranit. Cum s-a produs nenorocirea

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alta a fost grav ranita, sambata, intr-un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tractor, pe raza localitatii Clit, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, informeaza Agerpres.

- Conform primelor verificari, un barbat de 31 de ani, din judetul Constanta, care desfasura lucrari la acoperisul unui bloc din cartierul Gheorgheni, ar fi cazut de la inaltime.La data de 6 mai a.c., in jurul orei 14.20, politistii Sectiei 3 Politie Cluj Napoca au fost sesizati cu privire la producerea…

- Doi barbați si-au pierdut viata și altul a fost ranit grav in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața in jurul orei 04.06 pe DJ 102D in localitatea Baba Ana. In eveniment a fost implicat un auto cu 3 ocupanți. La fata locului au fost mobilizate o mașina de stingere, o descarcerare și…

- Un grav accident rutier la care a intervenit Serviciul de Descarcerare, a avut loc, cateva minute inainte de miezul noptii, la Stoenesti judetul Prahova, pe DN72. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat ca "un autoturism a intrat intr un copac iar conducatorul auto a ramas incarcerat".…

- Tragedie in Germania! Un sucevean de doar 21 de ani a murit in urma unui accident, dupa ce o caprioara a lovit mașina in care se afla. Andrei Andrișoaia a lasat zeci de prieteni indoliați, care iși varsa amarul in mediul online. Iata cum s-a produs intregul accident!

- Detașamentul de Pompieri Aiud intervine, luni dimineața, pentru acordarea de prim-ajutor medical la un accident de munca, produs in incinta unui operator economic din municipiu. Din primele informații este vorba despre o butelie de oxigen care a explodat. In urma exploziei au rezultat doua victime: …

- Salvatorii au fost chemați sa intervina la un accident rutier pe autostrada A1, in apropierea localitații Margina, judetul Timis. O mașina s-a strivit sub un autotren... The post Tragedie pe autostrada, in județul Timiș: un om a murit intr-un cumplit accident de circulație. Cum s-a intamplat nenorocirea…

- Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital dupa ce un microbuz s-a izbit intr-un automobil. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:00, la ieșire din localitatea Negureni, din raionul Telenești.