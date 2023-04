Tragedia long COVID Radu Golban și invitatul sau de excepție, Anthony L. Komaroff, va vor spune totul despre long covid, intr-o abordare absolut inedita. Anthony L. Komarroff este profesor de medicina la Harvard Medical School și Senior physician la Brigham and Women’s Hospital din Boston. Va vor lamuri de ce „recuperarea” dupa COVID-19 nu garanteaza revenirea la starea inițiala de sanatate, care este frecvența unei boili post-COVID și care sunt cele mai frecvente simptome. De asemenea, veți afla in ce fel poate fi legata encefalomielita mialgica/sindromul de oboseala cronica de encefalita letargica și care au fost… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

