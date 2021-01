Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentatii Institutului ‘Matei Bals’ afirma ca vor sprijini ancheta in curs si ‘lamurirea aspectelor’ care ar fi putut duce la incendiul de vineri dimineata si mentioneaza ca autorizatiile si avizele unitatii medicale ‘sunt la zi’. ‘In urma interventiei prompte a colegilor din liniile de garda si…

- Reprezentantii Instititutului ”Matei Bals”, unde cinci oameni au murit in urma unui incendiu sprodus vineri dimineata, transmit condoleante familiilor victimelor, precizand ca 101 pacienti spitalizati sunt ingrijiti de 20 cadre medicale pe timpul noptii. Ei precizeaza ca interventia cadrelor medicale…

- Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" transmite un mesaj de condoleante familiilor victimelor din incendiul produs vineri dimineata. Echipa INBI precizeaza ca va sprijni orice ancheta, fiind dedicata in primul rand sanatatii pacientilor. De asemenea, in mesajul transmis de INBI se…

- In data de 27 decembrie ac, a inceput campania de vaccinare in Romania. Debutul campaniei a fost marcat in aceasta dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș“ din capitala. Prima persoana vaccinata a fost Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei…

- Aproape 1000 de cadre medicale au fost vaccinate, duminica, pana la ora 18,00, la nivelul intregii tari, conform unui comunicat remis de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Numarul total de cadre medicale, din cele 10 spitale, carora li s-a administrat…

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca duminica, in prima zi a campaniei, au fost vaccinate aproape 1.000 de cadre medicale.”In acest moment, 27 decembrie, ora 18.00, numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale carora li s-a administrat…

- Numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale din Romania, carora li s-a administrat, duminica, prima doza de vaccin impotriva coronavirusului este de 960, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Campania de vaccinare in Romania a inceput duminica la Institutul Național de Boli Infecțioase…

- Duminica, 27 decembrie, a inceput campania de vaccinare in Romania. Debutul campaniei a fost marcat in aceasta dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș“ din capitala. Prima persoana vaccinata a fost Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei…