Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, spune, legat de moartea Anei Oros, femeia ucisa de caini in zona Lacul Morii, ca a solicitat Corpului de Control al Primarului sa prezinte un raport cu deficientele fiecarei institutii. „Imi pare rau ca Ana Oros a murit ieri intr-un mod atat de tragic. Condoleanțe…

- Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a avut duminica diminteata prima reactie in cazul femeii ucise de caini la Lacul Morii. Reacția sa vine abia a doua zi dupa tragedie! Edilul a afirmat ca a cunoscut-o pe Ana chiar in acea zona. Ciprian Ciucu a cerut o ancheta interna la Poliția Locala Sector 6 „Nu…

- O femeie in varsta de 43 de ani a fost ucisa sambata dimineața, 21 ianuarie, in zona Locul Morii, dupa ce a fost mușcata de cainii fara stapan din perimetru. Autoritațile bucureștene au deschis o ancheta in acest sens. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Accident teribil in Anglia marți dimineața. Zeci de persoane au fost ranite, iar unele au ajuns la spital, dupa ce un autobuz s-a rasturnat in Somerset, din sud-estul ANgliei, pe autostrada A39 Quantock Road. In autobuz se aflau 71 de persoane, peste 50 au fost ranite, potrivit presei britanice.Cel…

- Autoritațile din Odobești cauta sa achiziționeze dotari aferente proiectului „Construire zona cu facilitați recreative și sportive in orașul Odobești”, care este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. Valoarea totala a contractului ar fi de 325.213,23 lei, de bani urmarindu-se…

- Locuitorii din Bichigiu s-au plans ca la fiecare ploaie au parte de un lac pe suprafața unui drum nou realizat. Primaria Telciu promite un tub de scurgere…dar la anul care vine! In aceasta vara, primaria Telciu a amenajat un nou drum in Bichigiu. La un moment dat, firma care se ocupa de lucrari și-a…

- Alerta in localitatea Manești din Prahova. Autoritatile au anuntat ca apa este contaminata cu arsenic, iar Direcția de Sanatate Publica avertizeaza populația sa nu consume nicio picatura, nici macar fiarta.

- Locuitorii din Colceag, satul Inotesti, s-au nascut "mai putin egali" cu semenii lor din alte comune prahovene. In 2022, oamenii inca isi cauta drumul spre civilizatie, printre promisiuni, dezamagiri si noi promisiuni facute odata la 4 ani. Autoritatile locale ezita in a aprecia daca localitatea…