- Aluviunile scurse de pe versant au ajuns, joi, pe carosabil, și au facut ca traficul rutier sa fie intrerupt pe DN 7A Brezoi – Obarșia Lotrului, din județul Valcea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis ca, din cauza aluviunilor scurse de pe versant, traficul este…

- Traficul rutier este restrictionat, miercuri, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in municipiul Fetești, județul Ialomița, unde se inlocuieste parapetul median, anunta Centrul Infotrafic.​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri pana…

- Tanarul in varsta de 35 de ani isi sarbatorise aniversarea chiar cu o zi inainte de tragedie. Acesta parca si-a presimtit moartea, deoarece cu doar cateva minute inainte de accident a oprit intr-o benzinarie de pe Autostrada Soarelui si si-a mutat copilul in masina parintilor sai, pentru ca dorea…

- Cei trei pasageri ai mașinii au fost raniți. Unul dintre pasageri a fost descarcerat. Accidentul s-a produs la kilometrul 36 al Autostrazii A2, in zona localitații Fundulea din Calarași, pe sensul catre Constanța. Mașina in care se aflau 3 persoane s-a izbit de glisiera mediana, din motive,…

- Trei persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, intr-un accident produs pe Autostrada Soarelui, dupa ce o masina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitatii Fundulea a fost restrictionat."Un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona…

- Trei persoane au fost ranite, fiindu le acordate ingrijiri medicale la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism a lovit glisiera mediana pe Autostrada A2, la kilometrul 36, in zona localitatii Fundulea, judetul Calarasi, pe sensul dinspre…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica dupa-amiaza pe Autostrada Soarelui, dupa ce o mașina a intrat in parapetul median al drumului. Traficul in zona localitații Fundulea este restricționat.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca o…

- Un incendiu de vegetație impiedica traficul pe varianta ocolitoare a Iașiului. Din cauza fumului gros, traficul a fost intrerupt. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca...