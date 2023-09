Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat indepartatele garnizoane arctice ale Flotei de Nord, a anuntat sambata ministerul de resort de la Moscova, in timp ce un detasament de nave de razboi a fost trimis in Oceanul Arctic pentru a indeplini sarcini, transmite Reuters. Soigu a verificat…

- Polonia, Lituania și Letonia ar putea decide impreuna sa iși inchida frontierele cu Belarus, cel mai apropiat aliat al Rusiei, daca vor avea loc, de-a lungul granițelor lor cu aceasta țara, incidente grave in care sa fie implicate forțele gruparii de mercenari Wagner, a declarat joi, 27 iulie, ministrul…

- Un avion de lupta bombardier rusesc Su-25 s-a prabușit luni in Marea Azov, langa orașul Yeysk, au declarat oficialii locali, intr-o declarație pe rețelele de socializare, preluata de Reuters.Yeysk se afla pe țarmul de nord-est al Marii Azov, la aproximativ 45 km de partea controlata de ruși a regiunii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca, la reuniunea din 29 iunie, Putin a convocat 35 de persoane, intre care comandanti de unitati (Wagner) si ca aceasta a durat peste trei ore. Comandantii grupului Wagner i-au spus lui Putin ca raman soldatii sai si ca vor continua sa lupte…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat marti ca 185.000 de noi recruti s-au alaturat armatei ca soldati profesionisti prin contract de la inceputul acestui an, potrivit Reuters. Intr-o inregistrare video postata pe Telegram, Medvedev – numit mai devreme in acest an intr-o functie de supervizare…

- Liderul Wagner Evgheni Prigojin a afirmat ca se afla sambata dimineata in cartierul general al armatei ruse din orasul Rostov, un centru-cheie pentru asaltul Rusiei asupra Ucrainei, si ca a preluat controlul asupra unor situri militare, inclusiv asupra unui aerodrom, transmite AFP. ”Suntem in cartierul…

- Tensiuni maxime la Moscova. De data aceasta, nu din cauza ucrainenilor. Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, care s-a rasculat impotriva comandamentului militar rus, a promis sambata ca „va merge pana la capat” si va „distruge tot ce ii va fi pus in cale”, spunand ca trupele sale…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat fortele rusesti ca au aruncat in aer centrala hidroelectrica din interiorul instalatiei si a declarat ca Rusia trebuie sa raspunda pentru un “atac terorist”, transmite Reuters. Un purtator de cuvant al armatei ucrainene a declarat ca scopul Rusiei…