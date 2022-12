Traficul pe DN 17, deblocat după aproximativ opt ore Traficul rutier pe DN 17, intre localitatile Viisoara si Crainimat, a fost reluat miercuri seara, in jurul orei 20,00, la aproape opt ore dupa ce un autocamion incarcat cu profile PVC s-a rasturnat peste un autoturism, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

