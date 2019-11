Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA ISU PRAHOVA: „Siguranța semenilor reprezinta o preocupare primordiala și constanta a pompierilor militari, atat pe timpul misiunilor, cat și in timpul liber. Pasiunea pentru nobila meserie de salvator, dar și spiritul civic de care dau dovada pompierii, ori de cate ori au ocazia l-au…

- GRAV… Gospodaria unei batrane din comuna Duda Epureni a fost ieri cat pe ce sa sara in aer, din cauza unei butelii care scapa gaz. Fiul femeii a vrut sa aprinda lumina in bucataria amenajata intr-o anexa, iar atunci flacarile au izbucnit violent. In panica generala, barbatul s-a ranit la o mana, fiind…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. In ciuda rezultatelor bune din primul tur al prezidentialelor, Klaus Iohannis nu a uitat de vechii sai dusmani si a lansat un atac extrem de dur la adresa PSD chiar in timpul...

- Compania aeriana spaniola Air Europa si-a cerut ''profund'' scuze pentru ''falsa alarma'' care a dus la incidentul survenit intr-un avion ce urma sa decoleze spre Madrid. ''Alerta falsa. In zborul Amsterdam - Madrid, in aceasta dupa-amiaza, a fost activata din greseala, o alerta care declanseaza…

- Angelina Jolie a trecut prin clipe de groaza in timp ce se afla pe platourile de filmare pentru filmul The Eternals. Pe insula unde au loc filmarile a fost descoperita o bomba neexplodata care dateaza din Al Doilea Razboi Mondial. Actorii și echipa de filmare au fost evacuați de urgența, iar geniștii…

- Muncitori si experti in constructii au descoperit 33 de bombe in orasul bavarez Neutraubling in ultimele trei zile, informeaza sambata DPA, citat de AGERPRES. Vineri, noua bombe datand din Al Doilea Razboi Mondial au fost dezamorsate sau aruncate in aer, a declarat politia. Deja miercuri si joi expertii…

- Circa 84% dintre parintii din intreaga lume sunt ingrijorati in legatura cu siguranta online a copiilor lor, dar nu isi fac timp sa vorbeasca despre aceasta problema, potrivit ultimului studiu comandat de producatorul rus de solutii de securitate cibernetica Kaspersky Lab si realizat de compania de…

- sGheorghe Dinca a fost scos astazi, pentru prima data, din Arestul Central al Politiei Capitalei. Profilerii Directiei de Investigatii Criminale incearca sa intre in mintea lui, pentru a afla cum gandeste, ce ascunde si ce stragie adopta in ancheta. Expertii romani instruiti de FBI ii analizeaza gesturile,…