- Alerta maxima in Maramureș. Un barbat a anunțat autoritațile ca, in aceasta seara, podul care leaga Sighetu Marmației și Solotvino va fi aruncat in aer. Traficul prin punctul de trecere este blocat Traficul prin punctul de trecere P.T.F. Sighetu Marmatiei este blocat momentan, urmare a unui apel 112,…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 2 mai a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1109 persoane și 121 autovehicule. Din cele 1109 persoane, 874…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 26 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 780 persoane și 111 autovehicule. Din cele 780 persoane,…

- In data de 11 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 678 persoane și 149 autovehicule. Din cele 678 persoane, 501 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil sau de protecție temporara in…

- Acțiuni desfașurate in sistem integrat de catre structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne In data de 6 aprilie a.c., in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 954 persoane și 202 autoturisme. Din cele 954 de persoane,…

- In data de 31 martie, in intervalul orar 00.00-16.00, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației 1.003 persoane și 100 autoturisme. Din cele 1.003 persoane, 800 sunt cetațeni ucraineni. Pana la ora 16.00 nu au fost solicitari de azil in Punctul de Trecere a Frontierei…