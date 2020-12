Traficul din Bucuresti revine la un nivel de dinainte de pandemie! Vezi cum reduci costurile cu 50%

Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, cu un turism afectat și in plina criza de apa calda și caldura in București, un hotel din București a gasit o soluție inedita: acesta face rezervar pentru oamenii care vor si vina sa faca duș cu apa calda, noteaza B365. Unde iși fac bucureștenii duș in lipsa apei calde…

- Delgaz Grid recomanda asociațiilor de proprietari sa se implice in procesul de intreținere a instalațiilor comune de utilizare a gazului In cele mai multe situații, instalațiile comune de utilizare sunt cele de pe casa scarilor din blocurile de locuințe;Responsabilitatea privind verificarea, revizia…

- ”Cu nenumarate ocazii, propunerea Comisiei Europene pentru redresare economica, sub numele Next Generation EU, a fost calificata istorica. Ea nu ar fi devenit realitate fara sprijinul si colaborarea sefilor statelor membre, fara negocierile pe care le-au purtat pentru a aduce in statele lor banii. Din…

- Alexandra Nadane, coordonatoarea Centrului de sprijin in criza de sarcina Sf. Imparateasa Elena, a facut miercuri un raport de activitate pentru primele luni de funcționare, a prezentat activitațile planificate in viitor și a lansat campania de donare prin SMS. Avortul continua și in pandemie sa…

- Un barbat din judetul Ilfov, dat in urmarire la nivel national si european pentru furt calificat, a fost depistat si retinut in Bucuresti. Potrivit Politiei Ilfov, miercuri, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov, sprijiniti de politistii Directiei…

- Festivalul International de Chitara Harmonia Cordis și-a derulat in perioada 8-13 septembrie, cea de a XV-a ediție, eveniment gazduit de Cetatea Medievala, Palatul Culturii și Universitatea de Arte din Tirgu Mureș. Harmonia Cordis reprezinta este cel mai mare festival de chitara din estul Europei cunoscand…

- Pana cand edilii vor reface complet intreaga retea de transport public cea mai sigura modalitate de a te deplasa in Bucuresti ramane automobilul personal. Cine spune ca mersul cu STB-ul este eficient si igienic spune prostii pentru ca de fapt STB-ul este o companie deficitara pe toate…

- O femeie a murit, iar alte doua persoane au fost ranite dupa ce microbuzul de transport marfa in care se aflau s-a ciocnit de un TIR stationat pe marginea DN 2, in apropierea localitatii ialomitene Cotorca. Traficul este blocat, pe sosea fiind imprastiati saci cu marfa, dar si sticle sparte.…