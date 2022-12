Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, în largul Turciei, în prima zi a plafonului de preţ impus de Occident petrolului rusesc Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire prin satelit. Un plafon de 60 de dolari pe baril impus de Grupul celor Sapte Natiuni, Australia si cele 27 de state ale Uniunii Europene asupra titeiului rusesc livrat pe mare a intrat in vigoare in aceasta saptamana, cea mai recenta masura occidentala de pedepsire a Moscovei pentru invazia sa din Ucraina. Acordul permite transportul petrolului rusesc catre tari terte folosind nave din G7 si state membre ale Uniunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

