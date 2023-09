Stiri pe aceeasi tema

- Un fost politist din Brasov a fost prins, joi, in flagrant. Acesta transporta un kilogram de cocaina. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Fostul politist a lucrat la Sectia 5, in Brașov, a fost destituit din functie, astfel ca nu mai detine in prezen calitatea de politist in cadrul IPJ BRASOV.…

- Un tanar imbracat in uniforma de polițist a fost prins, joi dimineața, in timp ce vindea cocaina. IPJ Brașov susține ca tanarul a fost demis și nu mai este polițist. „Unii «colegi» au intrat in Poliție crezand ca pot beneficia de cea mai buna «acoperire» pentru activitațile ilegale pe care le desfașoara.…

- Recent, un grup de copii, cațiva parinți și cadre didactice din comuna Scarișoara au participat la o intalnire emoționanta la Scarișoara Noua, județul Satu Mare, cu urmași ai strabunilor lor stramutați la Scarișoara Noua din comuna Pișcolt, județul Satu Mare, in urma reformei agrare din 1921, organizatorii…

- Doua femei au fost lovite pe trecerea pentru pietoni, in dimineața zilei de 25 februarie 2020, in timp ce se intorceau de la munca. Surori și mame, in același timp. Una de 45 de ani, iar cealalta de 49 de ani. Șoferul era un tanar de 28 de ani (la vremea respectiva), din Mihai Viteazu. [...] Articolul…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a patru barbati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, incepand cu luna noiembrie 2022, inculpatii au vandut cocaina si canabis consumatorilor din Mehedinti. Unul dintre inculpati a fost arestat preventiv la sfarsitul lunii…

- Șoferul care a lovit un biciclist pe 3 iunie in orașul Taraclia, incalcind grav regulile de circulație, nu a primit nicio pedeapsa. Despre aceasta a comunicat pentru Noi.md insuși biciclistul accidentat Oleg Kaprovski, anexind un raspuns oficial pe care l-a primit de la Inspectoratul de Poliție Taraclia.…

- Cum a scapat de proces o tanara prinsa de DIICOT Alba cu droguri: Ce cantitate de cocaina au gasit oamenii legii Cum a scapat de proces o tanara prinsa de DIICOT Alba cu droguri: Ce cantitate de cocaina au gasit oamenii legii O femeie a scapat de un proces pentru infractiunea de cumparare sau deținere…

- Un barbat de 46 de ani care si-a dat intalnire, prin intermediul unei aplicatii de dating, cu doua tinere, a fost batut si talharit de cele doua si de un complice al acestora. A ramas fara telefon și fara 6.800 de euro.