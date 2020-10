Traficantii bârlãdeni prinsi cu ecstasy, rãmân în arest la domiciliu MANDATE…Magistratii Tribunalului Vaslui au decis inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul a doi tineri barladeni, prinsi in flagrant in timp ce faceau trafic de droguri. Cei doi au fost urmariti din cursul zilei de catre politistii BCCO Vaslui, inca din Iasi, unde au incercat sa comercializeze mai multe pastile Articolul Traficantii barladeni prinsi cu ecstasy, raman in arest la domiciliu apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

