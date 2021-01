Traficanți de țigări, opriți cu focuri de armă. Unul dintre suspecți a fost rănit Polițiștii de frontiera din Maramureș au tras luni seara mai multe focuri de arma pentru oprirea unor persoane suspectate de trafic de țigari. Un glonț tras de polițiști a ricoșat din caroseria unei mașini și l-a ranit pe unul dintre șoferi. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Sarasau au observat luni seara doua mașini de […] Articolul Traficanți de țigari, opriți cu focuri de arma. Unul dintre suspecți a fost ranit a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Maramureș au tras luni seara mai multe focuri de arma pentru oprirea unor persoane suspectate de trafic de țigari. Un glonț tras de polițiști a ricoșat din caroseria unei mașini și l-a ranit pe unul dintre șoferi, potrivit Mediafax. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Romanii care au venit in țara de sarbatori au format cozi la granița, in punctul de trecere Nadlac II. Polițiștii de Frontiera au raportat ambuteiaje pe sensul de ieșire din Romania și solicita șoferilor sa foloseasca și alte puncte de trecere a graniței.

- Politistii de frontiera din Botosani si Iasi au confiscat, de Craciun, tigari de contrabanda in valoare de peste 260.000 de lei, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, tigarile au fost gasite intr-un…

- accidentLuni, la ora 22.00 polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, la ieșirea din parcarea unui supermarket de pe strada Bogdan Voda din municipiu. ”La fața locului polițiștii au constatat ca o femeie de 34 de ani nu s-ar fi asigurat suficient la ieșirea…

- Polițiștii doljeni au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare pentru aplanarea unui conflict care a izbucnit, luni seara, in municipiul Craiova, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, in data de 23 noiembrie, oamenii legii au fost sesizați de un barbat de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat doua autovehicule, in valoare totala de 115.300 lei, cautate de autoritațile din Franța, respectiv Italia. Sambata, 21 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere…

- 21 noiembrie este declarata Ziua Nationala Fara Tutun. Insa contrabandistii cu tigari nu au de gand sa renunte. Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat un microbuz incarcat cu aproximativ 30.000 pachete țigari, in valoare de 350.600 lei. Acestea urmau…

- Polițiștii de frontiera au dejucat planurile a doi conducatori auto care transportau articole vestimentare și produse de tutungerie fara acte de proveniența sau de insoțire. Incidentele au fost consemnate in seara zilei de ieri, 16 noiembrie a.c. Primul caz a fost inregistrat de catre echipa mobila…