Traficanţi de heroină din Bucureşti, arestaţi preventiv; pistoale găsite în locuinţele lor Noua traficanti de heroina care actionau pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, la locuintele acestora fiind gasite droguri, doua pistoale, cartuse si arme albe.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada iulie 2020 - februarie 2021, inculpatii au constituit un grup infractional organizat avand ca scop comercializarea de droguri de mare risc, respectiv heroina, pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.



In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca liderul grupului a avut rolul de a-i aproviziona…

Sursa articol: agerpres.ro

