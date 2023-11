Traficant de cristale, săltat de polițiștii „Antidrog”, care i-au confiscat două mașini de lux Polițiștii „Antidrog” din Galați au capturat pe unul dintre cei mai activi traficanți de droguri din zona, un tanar de 25 de ani care a obținut prin trafic și o situație materiala foarte buna, avand doua mașini de lux. Polițiștii de la Serviciul „Antidrog” din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Galați au obținut informații conform carora tanarul de 25 de ani, din comuna Piscu, situata la 30 de km de Galați, se ocupa cu traficul de droguri de mare risc. Miercuri dimineața, in zori, polițiștii „Antidrog” și procurorul de caz de la DIICOT Galați au descins la casa din Piscu a traficantului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

