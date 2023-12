Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 16 decembrie, in intervalul orelor 11:00 - 13:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in perimetrul strazilor A. Pușkin și str. Ismail.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in zilele de 6-7 noiembrie 2023 va fi suspendat traficul rutier pe str. Nicolae Dimo, in perimetrul strazilor Miron Costin și Alecu Russo, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de lichidare a consecințelor unei avarii la rețelele de apeduct și…

- Primaria Chișinau informeaza ca astazi, 22 octombrie, intre orele 08:00 - 17:00, va fi suspendata circulația transportului pe str. Albișoara. Restricțiile au loc in perimetrul str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș.

- Primaria Chișinau informeaza ca maine, 22 octombrie, intre orele 08:00 - 17:00, va fi suspendata circulația transportului pe str. Albișoara. Restricțiile vor avea loc in perimetrul str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș.

- Marți, 17 octombrie, la Palatul Republiciii va avea loc Summitul „Platforma de Sprijin pentru Moldova”. Astfel, in intervalul orelor 08:00 – 17:00, va fi restricționat traficul rutier, informeaza Poliția Republicii Moldova. pe strada Maria Cebotari, tronsonul strazilor Sciusev – bd. Ștefan cel Mare…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in zilele de sambata si duminica, 7 - 8 octombrie 2023, in Piata Marii Adunari Nationale va fi organizata „Ziua Nationala a Vinului". Astfel, incepand cu ziua de vineri, 6 octombrie, ora 22:00 pana la 9 octombrie, luni, ora 05:00, va fi suspendat traficul…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca maine, 2 octombrie 2023, ora 07:30-16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Armeneasca, in perimetrul bd. Stefan cel Mare si Sfant – str. Alexandru cel Bun si pe str. Mitropolit Varlaam, tronsonul str. Bulgara-str. Armeneasca.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 23 septembrie 2023, ora 01.00 -24 septembrie 2023, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu – Bodoni și A. Pușkin, in legatura cu desfașurarea unei intruniri sportive…