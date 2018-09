Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, intre orele 08,00 – 14,00, pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor, potrivit Brigazii Rutiere. * Calea 13 Septembrie, segmentul cuprins intre Bd. Libertatii si str. Izvor, sensul dinspre Piata Francofoniei…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru buna desfasurare a evenimentului, se va restrictiona traficul rutier intre orele 08,00 - 14,00 pe urmatoarele artere: *…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…

- Un accident mortal a avut loc vineri in Capitala. Conform informațiilor oferite de catre Brigada Rutiera a Capitalei, in jurul orei 11.50, conducatorul unui autocamion, un tanar in varsta de 25 de ani, care se deplasa pe Șoseaua Antiaeriana (zona Peco Petrom) dinspre rond Alexandriei catre Calea 13…

- Traficul rutier va fi restrictionat de marti seara pana duminica, 26 august, in zona Parlamentului, cu ocazia evenimentului cultural-artistic "Spectacolul 'Vlaicu Voda'", informeaza Brigada Rutiera a Capitalei informeaza news.ro Circulatia se va desfasura restrictionat intre orele 20,00 si…

- Traficul a fost restrictionat miercuri pe strada Izvor, intre bd Libertatii si strada Hasdeu, a anuntat Brigada de Politie Rutiera. Cateva sute de persoane protesteaza miercuri in Parcul Izvor, in fata Palatului Parlamentului, solicitand demisia Guvernului. Protestul a fost…