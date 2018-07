Trafic rutier blocat pe DN 17 din Suceava, din cauza aluviunilor aduse de ploi

Stiri pe aceeasi tema

- Drumul National 75 este blocat, marti seara, pe o portiune de peste 50 de metri, in localitatea Buru, din judetul Cluj, din cauza aluviunilor care au cazut pe carosabil. Circa 100 de masini sunt oprite in trafic pana la remedierea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, sambata, traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN2, la iesirea din localitatea Ramnicu Sarat catre Focsani, in judetul Buzau. Este afectata o distanta de aproximativ un kilometru, din cauza…

- Circulatia este întrerupta pe trei tronsoane de drumuri nationale din cauza aluviunilor si a apei acumulate pe suprafata carosabila, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Române.

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, pe DN 2, la kilometrul 344, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate 3 autocamioane. Cauza producerii a fost oboseala, urmata de pierderea controlului volanului si patrunderea neregulamentara…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, joi, in mai multe sectoare ale Capitalei din cauza acumularilor mari de apa formate in urma precipitatiilor, anunta Politia Rutiera. Astfel, in sectorul 3 sunt...

- Ploaia torențiala de vineri a produs mari probleme, vineri, in Apuseni. Pe DN 74 Vadu Moților – Poiana Vadului, din cauza aluviunilor aduse de pe versanți iar in satul Buninginea, comuna Ciuruleasa, viitura a luat un garaj și o mașina. A fost rupere de nori in Apuseni. Cantitați mari de noroi au fost…

- Zeci de curti si subsoluri ale unor gospodarii din mai multe localitati ale judetului Cluj au fost inundate in urma unor ploi torentiale, apa fiind scoasa cu ajutorul pompierilor ISU si a unui echipaj de voluntari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia rutiera pe DN 75, la iesirea din localitatea Vadu Motilor catre Albac, judetul Alba, este oprita, vineri dimineata, din cauza aluviunilor care afecteaza partea carosabila. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, aluviunile au afectat partea…