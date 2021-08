In perioada 07-08 august, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti va desfașura lucrari asupra rețelei de termoficare pe Bulevardul Vasile Milea. In acest context, traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Vasile Milea, pe sensul dinspre Bd. Iuliu Maniu catre Șos. Grozavești. Brigada Rutiera solicita conducatorilor de autovehicule sa circule cu prudenta, sa respecte semnificatia indicatoarelor rutiere montate temporar in zona, precum si semnalele politistilor rutieri. Pietonii au obligatia sa circule numai pe trotuare, sa traverseze strada prin locurile special amenajate si semnalizate sau…